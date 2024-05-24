США объявили пакет помощи Украине на почти 300 млн долларов: что в нем

США выделили Украине еще один пакет военной помощи в войне с РФ. Размер объявленного пакета составляет 275 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Голоса Америки" Остапа Ярыша и Минобороны США.
"США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 275 миллионов долларов. Он включает в себя боеприпасы для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, ракеты TOW, Javelin и AT-4, высокоточные авиационные боеприпасы, стрелковое оружие, боеприпасы и многое другое", - рассказал Ярыш в публикации в соцсети Х.
Обновлено 21:27.
О выделении нового пакета помощи официально объявило Минобороны США.
"Этот пакет, который является частью наших усилий, чтобы помочь Украине отразить наступление России под Харьковом, оценивается в 275 миллионов долларов. Это обеспечит Украину дополнительными возможностями для удовлетворения ее самых насущных потребностей на поле боя", - говорится в заявлении американского министерства.
Как сообщили в Пентагоне, в пакет военной помощи вошли:
Это уже пятый пакет помощи, который США выделили Украине после получения нового финансирования от Конгресса.
США начали помогать Украине оружием еще до начала полномасштабного российского вторжения и продолжают это делать по сей день. Однако зимой в американской помощи Украине была значительная пауза из-за проблем с финансированием.
Только в конце апреля Конгресс США смог выделить более 60 млрд долларов на финансирование американских расходов, связанных с помощью Украине. Около 14 млрд долларов из этого пакета предусмотрено на закупку передовых систем вооружений, оборонной продукции и оборонных услуг для Украины.
Кроме того, в середине мая госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев объявил о выделении Украине 2 миллиарда долларов на закупку оружия.
Больше о том, какую помощь за время полномасштабной войны Украина получала от США, - читайте в материале РБК-Украина.
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