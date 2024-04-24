США оголосили новий пакет допомоги Україні: що в ньому

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Його розмір становить 1 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео Білого дому та прес-службу Пентагону.
"Тепер Америка пошле в Україну ту допомогу, яка їм потрібна, щоб боротися далі... Я хочу розбити все, щоб якомога швидше просунути цей пакет", - оголосив президент США.
За словами Байдена, нова американська допомога буде доставлена в Україну за лічені години.
"Найближчими годинами, буквально через кілька годин, ми почнемо відправляти в Україну обладнання для ППО, боєприпаси до артилерії та реактивних систем, бронетехніку", - сказав американський президент.
Як повідомив Пентагон, до нового пакета військової допомоги від США увійшли:
Напередодні Сенат США підтримав пакет законопроектів щодо України, Ізраїлю, Тайваню та питань національної безпеки США, схвалені раніше Палатою представників США. Документи були ініційовані спікером Палати представників США Майком Джонсоном.
Це голосування поставило крапку в піврічній тяганині довкола виділення коштів на підтримку України. Тепер уряд США має понад 60 млрд доларів на витрати, пов'язані з допомогою Україні. Зокрема, на військові видатки передбачено 49,9 млрд доларів, але майже половина цих коштів залишиться в США та буде витрачена на поповнення американських запасів.
Детальніше про те, на що будуть витрачені передбачені на допомогу Україні кошти, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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