США объявили новый пакет помощи Украине: что в нем

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. Его размер составляет 1 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео Белого дома и пресс-службу Пентагона.
"Теперь Америка пошлет в Украину ту помощь, которая им нужна, чтобы бороться дальше... Я хочу разбить все, чтобы как можно быстрее продвинуть этот пакет", - объявил президент США.
По словам Байдена, новая американская помощь будет доставлена в Украину за считанные часы.
"В ближайшие часы, буквально через несколько часов, мы начнем отправлять в Украину оборудование для ПВО, боеприпасы к артиллерии и реактивным системам, бронетехнику", - сказал американский президент.
Как сообщил Пентагон, в новый пакет военной помощи от США вошли:
Накануне Сенат США поддержал пакет законопроектов по Украине, Израилю, Тайваню и вопросам национальной безопасности США, одобренных ранее Палатой представителей США. Документы были инициированы спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.
Это голосование поставило точку в полугодовой волоките вокруг выделения средств на поддержку Украины. Теперь у правительства США более 60 млрд долларов на расходы, связанные с помощью Украины. В частности, на военные расходы предусмотрено 49,9 млрд долларов, но почти половина этих средств останется в США и будет израсходована на пополнение американских запасов.
Детальнее о том, на что будут потрачены предусмотренные на помощь Украине средства, - читайте в материале РБК-Украина.
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