США оголосили про новий масштабний пакет військової допомоги Україні: список

Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги, обсяг якого становитиме 2,5 мільярда доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.
"Новий пакет допомоги містить сотні бронетехніки, критично важливу підтримку для протиповітряної оборони України та інші засоби", - мовиться у заяві Міноборони США.
Повний список озброєнь:
"Нещодавні повітряні атаки Кремля на об'єкти критичної інфраструктури України знову демонструють руйнівні наслідки жорстокої війни Росії. Цей пакет надає додаткові боєприпаси NASAMS та системи ППО Avenger, щоб допомогти Україні протистояти низці загроз ближнього та середнього радіусу дії та зміцнити ешелоновану протиповітряну оборону", - додали у Пентагоні.
Загалом США виділили на безпекову допомогу Україні понад 27,4 мільярда доларів. З цієї суми 26,7 мільярда від початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року.
Нагадаємо, у Когресі закликали адміністрацію Джо Байдена терміново передати Україні системи озброєння, необхідні для перемоги над Росією.
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