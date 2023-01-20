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США объявили о новом масштабном пакете военной помощи Украине: список

Фото: США объявили о новом масштабном пакете военной помощи Украине (pixabay.com)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи, объем которого составит 2,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

"Новый пакет помощи содержит сотни бронетехники, критически важную поддержку для противовоздушной обороны Украины и другие важные средства", - говорится в заявлении Минобороны США.

Полный список вооружений:

  • Дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);
  • Восемь систем ПВО Avenger;
  • 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 снарядов калибра 25 мм;
  • 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker с 20 минными установками;
  • 53 противоминно-стойкие транспортные средства (MRAP);
  • 350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
  • 20 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • Приблизительно 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 95 000 артиллерийских снарядов калибра 105 мм;
  • Приблизительно 11 800 120-мм минометных снарядов;
  • Дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • 12 автомобилей боеприпасов;
  • 6 командно-штабных машин;
  • 22 тактических автомобиля для буксировки оружия;
  • Высокоскоростные противорадарные ракеты (HARMs);
  • Приблизительно 2000 противотанковых ракет;
  • Более 3'000'000 боеприпасов к стрелковому оружию;
  • Подрывная техника для расчистки помех;
  • Противопехотные боеприпасы Claymore;
  • Приборы ночного видения;
  • Запчасти и другое полевое оборудование.

Напомним, в Когрессе США призвали администрацию Джо Байдена срочно передать Украине системы вооружения, необходимые для победы над Россией.

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