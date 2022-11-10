Ще більше ПВО. США оголосили про новий пакет допомоги Україні

На потреби Збройних сил України будуть передані ракети для систем ППО Hawk, а також чотири системи ППО Avenger. Вони оснащені ракетами Stinger.

"Сьогодні Сполучені Штати оголосять про інший пакет допомоги Україні в галузі безпеки, включаючи важливий внесок у систему протиповітряної оборони", - сказав Салліван.

За його словами, це обладнання доповнить інші внески протиповітряної оборони, які були оголошені союзниками та партнерами США.

"Посилена протиповітряна оборона буде критично важливою для України, оскільки Росія продовжує використовувати крилаті ракети та безпілотники іранського виробництва для нападу на критично важливу цивільну інфраструктуру", - додав радник президента США.

ППО Hawk

Зенітно-ракетний комплекс є попередником системи протиракетної оборони Patriot. Спочатку комплекс розроблявся для знищення літаків, пізніше був доопрацьований для перехоплення ракет у польоті. Сам комплекс оцінюється в 15 млн доларів, а ракети до нього - по 250 тисяч доларів за одну одиницю.

ЗРК Avenger

Це самохідний зенітно-ракетний комплекс ближньої дії, розміщений на шасі автомобіля HMMWV. Назва перекладається як "месник". Призначений для ураження повітряних цілей на висоті від 05 до 38 км і на дальності від 05 до 55 км.

До складу комплексу входять два контейнери по 4 ракети FIM-92 Stinger, зенітний кулемет калібру 12,7 мм та РЛС. Система виявлення є всепогодною і забезпечує виявлення цілей за будь-яких умов видимості за рахунок вбудованого тепловізора.