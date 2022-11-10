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Еще больше ПВО. США объявили о новом пакете помощи Украине

Фото: советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 10 ноября, США объявили о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. Вооруженным силам Украины будут переданы дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

На нужды Вооруженных сил Украины будут переданы ракеты для систем ПВО Hawk, а также четыре ЗРК Avenger. Они снабжены ракетами Stinger.

"Сегодня Соединенные Штаты объявят о другом пакете помощи Украине в области безопасности, включая важный вклад в систему противовоздушной обороны", - сказал Салливан.

По его словам, это оборудование дополнит другие взносы противовоздушной обороны, объявленные союзниками и партнерами США.

"Усиленная противовоздушная оборона будет критически важна для Украины, поскольку Россия продолжает использовать крылатые ракеты и беспилотники иранского производства для нападения на критически важную гражданскую инфраструктуру", - добавил советник президента США.

ПВО Hawk

Зенитно-ракетный комплекс - предшественник системы противоракетной обороны Patriot. Первоначально комплекс разрабатывался для уничтожения самолетов, позже был доработан для перехвата ракет в полете. Сам комплекс оценивается в 15 млн долларов, а ракеты к нему - по 250 тысяч долларов за одну единицу.

ЗРК Avenger

Это самоходный зенитно-ракетный комплекс ближнего действия, расположенный на шасси автомобиля HMMWV. Название переводится как "мститель". Предназначен для поражения воздушных целей на высоте от 0,5 до 3,8 км и на дальности от 0,5 до 5,5 км.

В состав комплекса входят два контейнера по 4 ракеты FIM-92 Stinger, зенитный пулемет калибра 12,7 мм и РЛС. Система обнаружения всепогодна и обеспечивает обнаружение целей при любых условиях видимости за счет встроенного тепловизора.

Напомним, что в пятницу, 4 ноября, США объявили, что передадут Украине танки Т-72 и системы противовоздушной обороны Hawk.

В октябре стало известно, что Украина направила запрос на поставку американских зенитно-ракетных комплексов Avenger для борьбы с иранскими дронами-камикадзе.

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