США офіційно припинили реалізацію проектів USAID: що буде далі

Очільник американської дипломатії зазначив, що під час всебічного перегляду адміністрацією Трампа тисяч програм і понад 715 млрд доларів витрат (з урахуванням інфляції), було встановлено, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) не відповідає базовому критерію просування національних інтересів держави у світі.

Рубіо назвав "вкрай обмеженими" результати діяльності Агентства після завершення "холодної війни": у багатьох випадках цілі розвитку не були досягнуті, ситуація з безпекою погіршилась, а антиамериканські настрої - зросли.

В якості прикладу він навів витрачені понад 89 млрд доларів на країни Близького Сходу та Північної Африки, які не посприяли зростанню рівня підтримки США.

Крім того, загальні витрати у Секторі Газа та на Західному березі з 1991 року становили 9,3 млрд доларів. Частина коштів пішла на структури, пов’язані з союзниками ХАМАС, що "викликало лише нові претензії до США замість вдячності".

Стратегічна ефективність і "прапор Сполучених Штатів"

З урахуванням підсумків моніторингу, за словами очільника Держдепу, з 1 липня Агентство USAID припиняє реалізацію програм зовнішньої допомоги.

"Надалі всі проекти, що відповідають політиці чинної адміністрації та сприяють інтересам США, буде адмініструвати Держдепартамент. Вони будуть реалізовуватися з більшою підзвітністю, стратегічністю та ефективністю", - зазначив Рубіо.

Він також додав, що відтепер на гуманітарній допомозі США замість десятків логотипів неурядових організацій, буде зображено лише один - прапор Сполучених Штатів. За його словами, одержувачі допомоги "мають знати, що вона є внеском американського народу, а не анонімною підтримкою з боку неідентифікованих організацій".

Рубіо зазначив, передача більшої відповідальності регіональним бюро та дипломатам на місцях, дозволяє оперативно адаптувати програми до потреб партнерів і національних інтересів США.

Крім того, за словами керівника американської дипломатії, нова модель допомоги також дозволить ефективніше протистояти практиці надання допомоги з боку Китаю, що "має експлуататорський характер, і водночас просувати стратегічні цілі США в ключових регіонах".

"Ми обираємо торгівлю замість допомоги, можливості замість залежності, інвестиції замість субсидій. Для США і багатьох держав світу 1 липня стане початком нової епохи глобального партнерства, миру, інвестицій та процвітання", - підсумував керівник американського Держдепу.