США більше не можуть вирішувати всі проблеми світу, - Рубіо

Сполучені Штати Америки не можуть розв'язувати всі проблеми, які відбуваються у світі.

Як передає РБК-Україна , про це під час слухань у Сенаті заявив держсекретар США Марко Рубіо.

За його словами, Сполучені Штати повинні стати на захист національних інтересів.

При цьому Рубіо заявив, що на планеті відбуваються жахливі речі.

"Америка не може вирішити кожну з них. Що нам потрібно зробити, так це розставити пріоритети в нашій зовнішній політиці в тих сферах, які відповідають нашим національним інтересам", - сказав держсекретар.

Він вважає, що США як і раніше, залишаються найбільшим постачальником іноземної та гуманітарної допомоги на планеті.

Зупинка роботи USAID та реорганізація

Нагадаємо, що в перший день свого президентства Дональд Трамп наказав призупинити всю закордонну допомогу з боку США на 90 днів.

Ця ініціатива, разом із подальшими розпорядженнями про призупинення діяльності, поставила під загрозу багато програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) по всьому світу.

USAID зазнало значних змін: організація була фактично розформована, більшість її співробітників були відправлені у відпустку або звільнені, а понад 80% грантів було припинено.

Саме USAID було значною мірою було розформовано, а більшість його співробітників відправлено у відпустку або звільнено. Водночас понад 80% його грантів припинено.