США официально вышли из Парижского климатического соглашения

Сегодня, 4 ноября, Соединенные Штаты официально вышли из Парижского климатического соглашения. Однако американский президент Дональд Трамп объявил об этом шаге еще в июне 2017 года, а процедура выхода началась в ноябре 2019 года.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, США стали первой страной, которая вышла из Парижского климатического соглашения. Трамп заявил, что причиной этому является несправедливые экономические ограничения, которые она накладывает на американских рабочих, предпринимателей и налогоплательщиков.

Отмечается, Парижское климатическое соглашение было принято 12 декабря 2015 года на Конференции ООН по проблемам климата. Тогда документ подписали представители 196 стран мира. Он обязывает сокращать выбросы парниковых газов все государства независимо от степени экономического развития.

Напомним, этим летом из-за тепловой волны на арктическом архипелаге Шпицберген, который находится в 1300 километров от Северного полюса, была зафиксирована самая высокая температура за всю историю метеорологических наблюдений.

Кроме того, Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО) ООН прогнозирует, что в ближайшие пять лет глобальные температуры повысятся более, чем на 1,5 градусов.

Также РБК-Украина сообщало, что ООН и Великобритания совместно проведут глобальный климатический саммит 12 декабря.