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США официально разрешили переливание плазмы крови переболевших COVID-19

США, Понедельник 24 августа 2020 03:58
США официально разрешили переливание плазмы крови переболевших COVID-19
Фото: медики (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения США пришло к выводу, что такой метод может быть эффективен

В США разрешили лечить заразившихся коронавирусом COVID-19 методом переливаний плазмы крови уже переболевших пациентов. Министерство здравоохранения и социальных служб США пришло к выводу, что такой метод может быть эффективен и его плюсы перевешивают минусы.

Об этом говорится в документе управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов, опубликованном на сайте ведомства.

"Сегодня Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов выдало экстренное разрешение на использование экспериментального переливания плазмы крови выздоровевших пациентов для лечения COVID-19", - говорится в документе.

Президент США Дональд Трамп назвал данное решение "прорывом", сообщает Assosiated Press.

Ранее в этом месяце исследователи клиники Майо сообщили о том, что плазма крови выживших после COVID-19 помогает другим инфицированным пациентам выздороветь.

Как пишет АР, подобная методика лечения дала некоторые результаты, однако ее эффективность пока оспаривается. До сих пор нет убедительных доказательств того, работает ли она, когда ее вводить и какая доза необходима. Кроме того, имеется риск побочных эффектов, а также передачи инфекции.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года.

Кроме того, ВОЗ призывает к равномерному распределению вакцины от COVID-19.

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