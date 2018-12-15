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США официально перенесли повышение пошлин на товары из Китая

Новости » Политика    15.12.2018 - 11:23
США официально перенесли повышение пошлин на товары из Китая
Фото: президент США Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Повышение импортных пошлин перенесли на 2 марта

Соединенные Штаты Америки официально перенесли повышение пошлин на товары из Китая на 2 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что офис торгового представителя США изменил дату запланированного роста импортных пошлин на китайские товары на 2 марта. Речь идет о товарах на 200 млрд долларов. Предполагается, что пошлины вырастут на 25%, до этого планировалось, что тарифы повысятся уже с 1 января.

Отметим, повышение тарифов не повлияет на товары из категории технологии.

Напомним, ранее президента США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин вскоре могут заключить крупное и всеобъемлющее торговое соглашение.

"Они приостановили повышение тарифов для США. У США все очень хорошо. Китай хочет заключить крупную и всеобъемлющую сделку. Это может произойти и довольно скоро!" - подчеркнул он.

До этого стало известно, что правительство Китая значительно снизит пошлины на автомобили из США. В то же время Bloomberg пишет, что инициатива находится в процессе рассмотрения и может быть подвергнута пересмотру.

 

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