Правительство КНР значительно снизит пошлины на автомобили из США

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Правительство КНР планирует снизить до 15% пошлины на импорт автомобилей из США

Правительство Китая планирует снизить до 15% пошлины на импорт автомобилей из США в рамках достигнутой договоренности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

Сообщается, что предложение о снижении пошлин на автомобили из США было внесено на рассмотрения Госсовета Китая. В частности, указанная мера будет рассмотрена в ближайшие дни.

Bloomberg пишет, что инициатива находится в процессе рассмотрения и может быть подвергнута пересмотру.

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп заявил об очень продуктивных торговых переговорах Соединенных Штатов Америки и Китая.

Как писало РБК-Украина ранее, Министерство коммерции Китая сообщило, что конечной целью китайско-американских торговых переговоров является отмена всех пошлин.

Отметим, лидеры США и КНР Трамп и Си Цзиньпин на полях саммита G20 заключили 90-дневное торговое перемирие, отсрочив запланированное на 1 января повышение американских пошлин на импорт китайских товаров стоимостью 200 млрд долларов с 10 до 25%, пока идет обсуждение торговой сделки.

Как известно, Китай поднял пошлины на импортируемые американские автомобили до 40% в июле 2018 года в качестве ответной меры на повышение администрацией американского президента пошлин на китайские товары. Сейчас размер пошлины в США на автомобили, импортируемые из Китая, составляет 25,5%.