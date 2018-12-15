США офіційно перенесли підвищення мит на товари з Китаю

Фото: президент США Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Підвищення імпортних мит перенесли на 2 березня

Сполучені Штати Америки офіційно перенесли підвищення мит на товари з Китаю на 2 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що офіс торговельного представника США змінив дату запланованого зростання імпортних мит на китайські товари на 2 березня. Мова йде про товари на 200 млрд доларів. Передбачається, що мита зростуть на 25%, до цього планувалося, що тарифи підвищаться вже з 1 січня.

Зазначимо, підвищення тарифів не вплине на товари з категорії технології.

Нагадаємо, раніше президента США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін незабаром можуть укласти велику і всеосяжну торговельну угоду.

"Вони призупинили підвищення тарифів для США. У США все дуже добре. Китай хоче укласти велику і всеосяжну угоду. Це може відбутися досить скоро!" - підкреслив він.

До цього стало відомо, що уряд Китаю значно знизить мита на автомобілі з США. У той же час Bloomberg пише, що ініціатива знаходиться в процесі розгляду і може бути піддана перегляду.