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США офіційно відмовились від енергоносіїв Росії. Байден підписав указ

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Вівторок 08 березня 2022 22:45
США офіційно відмовились від енергоносіїв Росії. Байден підписав указ Фото: президент США Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки офіційно заборонили імпорт російської нафти, природного газу та вугілля. Президент країни Джо Байден підписав відповідний указ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Також указ передбачає заборону на нові американські інвестиції в енергетичний сектор РФ.

Як відзначав Байден, сьогодні США співпрацюють зі своїми європейськими колегами щодо зменшення їх залежності від енергоносіїв Росії.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
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