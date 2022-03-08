США офіційно відмовились від енергоносіїв Росії. Байден підписав указ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Як відзначав Байден, сьогодні США співпрацюють зі своїми європейськими колегами щодо зменшення їх залежності від енергоносіїв Росії.

Також указ передбачає заборону на нові американські інвестиції в енергетичний сектор РФ.

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