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США одобрят Турции закупку истребителей F-16, чтобы усилить НАТО в Черном море, - СМИ

Новина українською →
Турция, Четверг 20 января 2022 10:10
США одобрят Турции закупку истребителей F-16, чтобы усилить НАТО в Черном море, - СМИ Фото: Турция может закупить истребители F-16 у США
Автор: Мария Кучерявец

Соединенные штаты Америки могут одобрить запрос Турции на закупку истребителей F-16. Решение может быть принято с целью усиления НАТО в акваториях Эгейского и Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

Отмечено, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Джо Байден пообещал ему приложить все усилия, чтобы убедить сенат США по продаже F-16.

"Мы можем закупить F-16", - сделал заявление Эрдоган.

Отмечено, что стороны провели встречи как в Анкаре, так и в Вашингтоне.

"Есть информация, что США могут одобрить запрос Турции на закупку 40 истребителей Block 70 F-16 и 80 комплектов для модернизации Block 70. Причиной одобрения является оснащение своих союзников НАТО против растущей угрозы на Черном море", - сообщают СМИ.

Напомним, недавно НАТО направило военный корабль и усилило присутствие в Балтийском море.

Также РБК-Украина писало, что Госдеп США разрешил трем странам Балтии передать Украине американское оружие.

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Соединенные Штаты Америки Турция НАТО Черное море
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