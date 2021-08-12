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США одобрят третью дозу вакцины от коронавируса для лиц с ослабленным иммунитетом

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Вашингтон, Четверг 12 августа 2021 06:09
США одобрят третью дозу вакцины от коронавируса для лиц с ослабленным иммунитетом Фото: в США одобрят третью дозу вакцины от для лиц с ослабленным иммунитетом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США, как ожидается, одобрит применение бустерной дозы вакцин от коронавируса концернов Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом. Регулятор примет решение в ближайшие два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, дата объявления может быть перенесена, однако предварительно речь идет о ближайших 48 часах.

"Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов внимательно отслеживает данные, полученные в результате исследований. Управление совместно с Центрами по контролю и профилактике заболеваний оценивает возможные варианты применения третьей дозы и поделится информацией в ближайшее время", - сообщил представитель FDA CNN.

Напомним, центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) призывают беременных женщин вакцинироваться против коронавируса. Согласно старым и новым данным наблюдения, прививка не влияет на риск выкидыша.

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