США схвалять третю дозу вакцини від коронавірусу для осіб з ослабленим імунітетом

Фото: у США схвалять третю дозу вакцини від для осіб з ослабленим імунітетом (Віталій Носач, РБК-Україна)

Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) США, як очікується, схвалить застосування бустерної дози вакцин від коронавірусу концернів Pfizer і Moderna для осіб з ослабленим імунітетом. Регулятор прийме рішення в найближчі два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними телеканалу, дата оголошення може бути перенесена, проте попередньо йдеться про найближчі 48 години. "Управління з питань якості продовольства і медикаментів уважно відстежує дані, отримані в результаті досліджень. Управління спільно з Центрами з контролю і профілактики захворювань оцінює можливі варіанти застосування третьої дози та поділиться інформацією найближчим часом", - повідомив представник FDA CNN.