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США схвалять третю дозу вакцини від коронавірусу для осіб з ослабленим імунітетом

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Вашингтон, Четвер 12 серпня 2021 06:09
США схвалять третю дозу вакцини від коронавірусу для осіб з ослабленим імунітетом Фото: у США схвалять третю дозу вакцини від для осіб з ослабленим імунітетом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) США, як очікується, схвалить застосування бустерної дози вакцин від коронавірусу концернів Pfizer і Moderna для осіб з ослабленим імунітетом. Регулятор прийме рішення в найближчі два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними телеканалу, дата оголошення може бути перенесена, проте попередньо йдеться про найближчі 48 години.

"Управління з питань якості продовольства і медикаментів уважно відстежує дані, отримані в результаті досліджень. Управління спільно з Центрами з контролю і профілактики захворювань оцінює можливі варіанти застосування третьої дози та поділиться інформацією найближчим часом", - повідомив представник FDA CNN.

Нагадаємо, центри з контролю і профілактики захворювань в США (CDC) закликають вагітних жінок вакцинуватися проти коронавірусу. Згідно зі старими і новими даними спостереження, щеплення не впливає на ризик викидня.

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