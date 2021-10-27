В США одобрили введение четвертой дозы COVID-вакцины: для кого именно

Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) одобрил введение четвертой дозы вакцины от коронавируса. Речь идет о прививании людей со слабым иммунитетом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC11.
"Людям с ослабленным иммунитетом может потребоваться четвертая доза вакцины", - говорится в сообщении.
По данным CDC, люди со слабым иммунитетом могут нуждаться в дополнительной прививке через шесть месяцев после введения третьей дозы вакцины Moderna или Pfizer.
Известно, что в качестве четвертой дозы может быть использована любая из мРНК-вакцин.
Напомним, недавно в Израиле допустили введение четвертой дозы вакцины от коронавируса. Жителей просят подготовиться к дальнейшей иммунизации.