В США схвалили введення четвертої дози COVID-вакцини: для кого саме

"Людям з ослабленим імунітетом може знадобитися четверта доза вакцини", - йдеться в повідомленні.

За даними CDC, люди зі слабким імунітетом можуть потребувати додаткове щеплення через шість місяців після введення третьої дози вакцини Moderna або Pfizer.

Відомо, що в якості четвертої дози може бути використана будь-яка з мРНК-вакцин.