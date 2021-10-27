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В США одобрили введение четвертой дозы COVID-вакцины: для кого именно

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США, Среда 27 октября 2021 14:22
В США одобрили введение четвертой дозы COVID-вакцины: для кого именно Фото: в США одобрили введение четвертой дозы COVID-вакцины (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) одобрил введение четвертой дозы вакцины от коронавируса. Речь идет о прививании людей со слабым иммунитетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC11.

"Людям с ослабленным иммунитетом может потребоваться четвертая доза вакцины", - говорится в сообщении.

По данным CDC, люди со слабым иммунитетом могут нуждаться в дополнительной прививке через шесть месяцев после введения третьей дозы вакцины Moderna или Pfizer.

Известно, что в качестве четвертой дозы может быть использована любая из мРНК-вакцин.

Напомним, недавно в Израиле допустили введение четвертой дозы вакцины от коронавируса. Жителей просят подготовиться к дальнейшей иммунизации.

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Соединенные Штаты Америки Вакцина от коронавируса
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