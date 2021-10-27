В США схвалили введення четвертої дози COVID-вакцини: для кого саме

Центр США з контролю і профілактики захворювань (CDC) схвалив введення четвертої дози вакцини від коронавірусу. Мова йде про щеплення осіб зі слабким імунітетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ABC11.

"Людям з ослабленим імунітетом може знадобитися четверта доза вакцини", - йдеться в повідомленні.

За даними CDC, люди зі слабким імунітетом можуть потребувати додаткове щеплення через шість місяців після введення третьої дози вакцини Moderna або Pfizer.

Відомо, що в якості четвертої дози може бути використана будь-яка з мРНК-вакцин.