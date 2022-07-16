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США одобрили продажу военного оборудования Тайваню на 108 млн долларов

Фото: США согласовали продажу Тайваню военного оборудования (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Госдепартамент США одобрил продажу военного оборудования и запчастей для техники Тайваню на сумму около 108 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Тайвань намерен приобрести в США запасные и ремонтные части для танков и боевых машин, а также хочет получить техническую поддержку правительства США и подрядчиков.

"Предлагаемая продажа будет поддерживать транспортные средства, стрелковое оружие, системы вооружения и предметы материально-технического обеспечения в боевой готовности", — говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности Пентагона.

По информации министерства обороны Тайваня, сделка на покупку военного оборудования должна вступить в силу в течение месяца.

Напомним, в прошлом месяце министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну, если Тайвань провозгласит независимость.

США в свою очередь готовы применить силу для защиты Тайваня. Президент Джо Байден заявил, США поддерживают другие страны, чтобы гарантировать, что Китай не сможет вторгнуться на Тайвань.

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