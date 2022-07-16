США схвалили продаж військового обладнання Тайваню на 108 млн доларів

Держдепартамент США схвалив продаж військового обладнання і запчастин для техніки Тайваню на суму близько 108 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Тайвань має намір придбати в США Запасні та ремонтні частини для танків і бойових машин, а також хоче отримати технічну підтримку уряду США і підрядників.

"Пропонований продаж буде підтримувати транспортні засоби, стрілецьку зброю, Системи озброєння і предмети матеріально-технічного забезпечення в бойовій готовності", — йдеться в заяві Агентства зі співробітництва в галузі оборони і безпеки Пентагону.

За інформацією Міністерства оборони Тайваню, угода на покупку військового обладнання повинна набрати чинності протягом місяця.