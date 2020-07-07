США одобрили продажу Литве шести вертолетов Black Hawk

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Литве шести вертолетов UH-60M Black Hawk и оборудования к ним. Геликоптеры обеспечат совместимость с силами США и НАТО при оперативном реагировании на различные задачи.

Об этом сообщили в Агентстве по вопросам оборонного сотрудничества и безопасности США (DSCA) Министерства обороны США.

Речь идет о закупке Литвой вертолетов стандартной конфигурации, а также двух запасных двигателей, восьми систем предупреждения о ракетном обстреле AN/AAR-57.

Кроме того, геликоптеры будут оснащены пулеметами M240H, боевой системой глобального позиционирования, лазерными прицелами и другим современным оборудованием.

Как отметили в DSCA, эта сделка соответствует интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов, "помогая улучшить безопасность союзника по НАТО.

"Вертолеты UH-60M Black Hawk обеспечат совместимость с силами США и НАТО при оперативном реагировании на различные задачи", - отмечается в сообщении.

Конгресс США уже получил официальное уведомление о решении насчет возможной продажи Литве вертолетов Black Hawk. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого нового военного контракта и его возможное блокирование.

Отметим, DSCA отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВC США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Напомним, ранее Госдеп США одобрил продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и необходимого для них оборудования.

Также США передали Украине военное оборудование - рации и противотанковые ракеты Javelin - на 60 млн долларов.