США схвалили продаж Литві шести вертольотів Black Hawk

Держдепартамент США схвалив можливий продаж Литві шести вертольотів UH-60M Black Hawk і обладнання до них. Гелікоптери забезпечать сумісність з силами США і НАТО при оперативному реагуванні на різні завдання.

Про це повідомили в Агентстві з питань оборонного співробітництва і безпеки США (DSCA) Міністерства оборони США.

Мова йде про закупівлю Литвою вертольотів стандартної конфігурації, а також двох запасних двигунів, восьми систем попередження про ракетний обстріл AN/AAR-57.

Крім того, гелікоптери будуть оснащені кулеметами M240H, бойовою системою глобального позиціонування, лазерними прицілами та іншим сучасним обладнанням.

Загальна сума операції оцінюється в 380 млн доларів.

Як зазначили в DSCA, ця угода відповідає інтересам національної безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів, "допомагаючи поліпшити безпеку союзника по НАТО".

"Вертольоти UH-60M Black Hawk забезпечать сумісність з силами США і НАТО при оперативному реагуванні на різні завдання", - наголошується в повідомленні.

Конгрес США вже отримав офіційне повідомлення про рішення щодо можливого продажу Литві вертольотів Black Hawk. У законодавчої гілки влади США тепер є 30 днів на вивчення цього нового військового контракту і його можливе блокування.

Зазначимо, DSCA відповідає за постачання військової техніки та зброї за кордон по міжурядових контрактів, просування зв'язків між ЗС США та інших країн, надання фінансового і технічного сприяння іноземним партнерам Вашингтона у сфері оборони.

Нагадаємо, раніше Держдеп США схвалив продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і необхідного для них обладнання.

Також США передали Україні військове обладнання - рації і протитанкові ракети Javelin - на 60 млн доларів.