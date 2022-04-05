США одобрили продажу Болгарии истребителей F-16

Официальные лица США заявили, что соглашение о продаже самолетов не было напрямую связано с вторжением России в Украину, которое побудило Киев обратиться к странам, имеющим истребители МиГ российского производства, включая Болгарию, чтобы передать их для использования в борьбе с РФ.

Источник, знакомый с этим вопросом, заявил, что продажа не имеет отношения к войне в Украине, поскольку является частью многолетних усилий Болгарии по модернизации и обновлению своих военно-воздушных сил и улучшению оперативной совместимости с союзниками по НАТО.

По данным другого источника, данные самолеты будут нового производства, поэтому они не будут готовы к поставке в течение трех-четырех лет.

По словам Пентагона, запрос Болгарии включал покупку 4 истребителей F-16 C Block 70; 4 истребителей F-16 D Block 70; 11 двигателей; 11 улучшенных генераторов программируемых дисплеев; и 11 масштабируемых радаров с подвижным лучом AN / APG-83 с активной решеткой с электронным сканированием (AESA).