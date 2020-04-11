В США одобрили кредитование малого бизнеса на 168 миллиардов долларов

экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу

марте Сенат США утвердил выделение экстренного финансирования на сумму 2 триллиона долларов для ослабления экономических последствий кризиса. Из этой суммы 250 млрд долларов было запланировано на выплату пособий на случай безработицы.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сравнила нынешний кризис со временами Великой депрессии.

Также РБК-Украина писало, что американцы в суде требуют от Китая 1,2 трлн долларов за коронавирус. Истцы утверждают, что понесли огромные потери из-за небрежности Пекина, который допустил распространение вируса по миру.

Отметим, ранее США назвали новым центром пандемии COVID-19 в мире.