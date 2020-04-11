У США схвалили кредитування малого бізнесу на 168 мільярдів доларів

економічний радник Білого дому Леррі Кудлоу

березні Сенат США затвердив виділення екстреного фінансування на суму 2 трильйони доларів для ослаблення економічних наслідків кризи. З цієї суми 250 млрд доларів було заплановано на виплату допомоги на випадок безробіття.

Раніше глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва порівняла нинішню кризу з часами Великої депресії.

Також РБК-Україна писало, що американці в суді вимагають від Китаю 1,2 трлн доларів за коронавірус. Позивачі стверджують, що зазнали величезних втрат через недбалість Пекіна, який допустив поширення вірусу по світу.

Зазначимо, раніше США назвали новим центром пандемії COVID-19 у світі.