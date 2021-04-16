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США одобрили дополнительные 150 млн долларов военной помощи Украине

Автор: РБК-Украина

Конгресс США одобрил выделение дополнительных 150 млн долларов помощи Украине. Они пойдут на улучшение ситуации в сфере безопасности.

Об этом на церемонии передачи командования в Центре боевой подготовки в Яворове заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, передает посольство США.

По ее словам, Украина в 2021 году сделала значительный прогресс в осуществлении реформ. А Вооруженные силы стали более боеспособными и профессиональными. Она также отметила подготовку украинских военных иностранными инструкторами в Яворове, но это "лишь часть помощи в сфере безопасности на 2 млрд долларов, которые США предоставили с 2014 года".

"Администрация Байдена продолжает и усиливает эту поддержку. В марте Министерство обороны США объявило новый пакет помощи Украине в области безопасности на 125 млн долларов, который включает финансирование, военную подготовку, оборудование и консультативную помощь. В этом финансовом году Конгресс США одобрил выделение дополнительных 150 млн долларов помощи Украине", - подчеркнула Квин.

Напомним, ранее Пентагон раскрыл детали пакета помощи на 125 млн долларов. За эти деньги Украине поставят два патрульных катера, но противотанковые комплексы Javelin не входят в этот пакет.

Также ранее в Пентагоне говорили, что выделят дополнительные 150 млн долларов, если Украина достигнет достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиУкраинавоенная помощь
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