Патрульные катера, но не Javelin: Пентагон раскрыл детали помощи Украине
В пакет военной помощи Соединенных Штатов Украине на 125 млн долларов не входят противотанковые комплексы Javelin. Однако сумма в основном пойдет на два патрульных катера.
Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге.
По его словам, это будут два патрульных катера Mark IV. Включая их, Пентагон поставит на Украину в общей сложности до восьми патрульных катеров в 2021-2024 финансовых годах в рамках своих обязательств по поставкам.
"Ракеты Javelin не входят в этот пакет", - заявил Кирби.
Он добавил, что средства на это выделит Вашингтон.
Напомним, сегодня стало известно, что Соединенные Штаты выделят Украине новый пакет военной помощи в размере 125 млн долларов.
Ранее сообщалось, что Конгресс США одобрил первый транш помощи Украине. Транш принят в рамках Инициативы помощи Украине в сфере безопасности.
Кроме того, в декабре прошлого года Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. В законопроект среди прочего также вошли военная помощь Украине.