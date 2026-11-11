США очікують від РФ нову пропозицію щодо безпекової угоди з Європою, - Axios

США просять Росію

США звернулися до Росії з проханням подати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою. Вона включатиме кроки РФ щодо послаблення напруженості з континентом, повідомили два джерела, обізнані з цим питанням.

Російські переговірники в Абу-Дабі заявили, що Путін розпочав вторгнення в Україну, оскільки тодішній президент Джо Байден не відповів на його лист 2021 року. У ньому він виклав свої занепокоєння щодо безпеки, повідомили два джерела, обізнані з переговорами.

За даними одного з джерел, Кушнер і Віткофф запропонували Росії підготувати нову пропозицію, яка включатиме її занепокоєння та вимоги щодо безпеки. А також викладатиме, які "симетричні кроки" вона готова зробити для деескалації та запевнення Європи, що вона не нападатиме в майбутньому.

Роками Росія прагнула укласти угоду про європейську безпеку, яка обмежує розширення НАТО та скорочує свою військову присутність у Східній Європі, пише видання.

США відхиляли ці вимоги в минулому. Проте тепер, схоже, відкриті до них у певній формі як частини ширшої угоди про припинення війни в Україні.

Хоча багато європейських урядів з великою підозрою ставляться до підходу адміністрації Трампа.

Зустріч з Путіним

Посланці президента Трампа Джаред Кушнер та Стів Віткофф зустрінуться з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві в 12 листопада, щоб повторити прохання.

Вони також хочуть, щоб Путін дозволив європейським представникам приєднатися до наступного раунду мирних переговорів між Росією та Україною, повідомив американський чиновник.

США сподіваються, що надання європейським представникам місця на мирних переговорах змусить їхні уряди бути більш готовими обговорювати та узгоджувати ширшу угоду про безпеку до закінчення війни.

"Зеленський не погодиться на угоду, поки не дізнається, що буде далі щодо гарантій безпеки, і Путін теж хоче це знати. Ось чому питання безпеки таке важливе", - сказало джерело.

США чітко дали зрозуміти європейським країнам, що не погодяться на угоду про безпеку з Росією, якщо Європа та Україна не підтримають її. США також не нададуть Росії права вето щодо міркувань безпеки Європи, сказало джерело.

Очікується, що з Москви Кушнер і Віткофф вирушать до Дубліна на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у четвер увечері.