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США ожидают, что Китай завтра обнародует "мирный план" по Украине

Новина українською →
США, Четверг 23 февраля 2023 20:59
США ожидают, что Китай завтра обнародует "мирный план" по Украине Фото: заместитель председателя Госдепа США Виктория Нуланд (flickr.com usembassymoldova)
Автор: Карина Левицкая

Администрация Байдена ожидает, что уже завтра Китай вынесет на рассмотрение мирный план со своими идеями по разрешению войны России в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы ждем, что китайцы выложат на стол, предположительно, это будет объявлено завтра", - сказала замглавы Госдепа США Виктория Нуланд.

Она не сообщила, как китайцы представят план. Однако завтра состоится заседание Совета Безопасности ООН, где Китай, вероятно, может сделать презентацию. На встрече также присутствует госсекретарь США Энтони Блинкен.

Кроме того, замглавы Госдепа заявила, что важно, чтобы любое соглашение о прекращении войны принесло справедливый и крепкий мир.

"Это не может быть просто циничное прекращение огня, которое дает россиянам время вернуться домой, отдохнуть, переоборудоваться и вернуться... Но послушайте, если Си Цзиньпин (лидер Китая - ред.) сможет вывести Путина и его армию из Украины, я думаю, мы бы все аплодировали", - подчеркнула она.

Нуланд добавила, что все стороны рассматривают, что можно сделать, чтобы поддержать мирный план и помочь ему.

"Но главный вопрос: хочет ли Путин мира?", - отметила она.

Ранее мы сообщали, что Китай опубликует "документ с позицией" по Украине в ближайшие дни.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал появление предложений Китая по миру в Украине.

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