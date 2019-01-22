США в очередной раз призвали Россию уважать территориальную целостность Украины

Фото: акция "Живая цепь соборности" (РБК-Украина)

В Киеве сегодня проходят торжественные мероприятия по случаю 100-й годовщины Дня Соборности

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призвало Российскую Федерацию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство в Twitter.

Отметим, в Киеве сегодня проходят торжественные мероприятия по случаю 100-й годовщины Дня Соборности Украины.

"Мы в очередной раз призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включительно с Крымом и территориальными водами", - отметили в посольстве.

Напомним, в Киеве по случаю Дня Соборности Украины 22 января активисты провели возле моста Патона акцию "Живая цепь соборности".

Десятки людей разного возраста собрались, чтобы почтить событие, которое произошло ровно 100 лет назад, когда был провозглашен Акт Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.

Подобные акции в украинской столице проходят уже 12 лет - две колонны собираются на разных берегах Днепра, идут навстречу друг другу и соединяются.

Ранее Государственный департамент Соединенных Штатов призывает Россию не препятствовать мониторинга ситуации на Донбассе наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.