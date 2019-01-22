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США вчергове закликали Росію поважати територіальну цілісність України

Новини » Політика    22.01.2019 - 11:06
США вчергове закликали Росію поважати територіальну цілісність України
Фото: акція "Живий ланцюг соборності" (РБК-Україна)

В Києві сьогодні проходять урочисті заходи з нагоди 100-ї річниці Дня Соборності

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликало Російську Федерацію поважати суверенітет та територіальну цілісність України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство у Twitter.

Зазначимо, в Києві сьогодні проходять урочисті заходи з нагоди 100-ї річниці Дня Соборності України.

"Ми вкотре закликаємо Росію поважати суверенітет та територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом та територіальними водами", - зазначили в посольстві.

США вчергове закликали Росію поважати територіальну цілісність України

Нагадаємо, у Києві з нагоди Дня Соборності України 22 січня активісти провели біля мосту Патона акцію "Живий ланцюг соборності".

Десятки людей різного віку зібралися, щоб вшанувати подію, яка сталася рівно 100 років тому, коли було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.

Подібні акції в українській столиці відбуваються вже 12 років - дві колони збираються на різних берегах Дніпра, йдуть назустріч один одному і об'єднуються.

Раніше Державний департамент Сполучених Штатів закликає Росію не перешкоджати моніторингу ситуації на Донбасі спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. 

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