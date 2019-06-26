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США вчергове пригрозили Туреччині через придбання російської С-400

Новини » Політика    26.06.2019 - 02:41
США вчергове пригрозили Туреччині через придбання російської С-400
Фото: Кей Бейлі Гатчисон (Alex Wong/Getty Images)

Посол США у НАТО заявила, що Анкара не отримає американських F-35 у разі поставок систем ППО з Росії

Сполучені Штати не дозволять збройним силам Туреччини використовувати літак F-35 та брати участь у програмах його розвитку, якщо Туреччина не відмовиться від планів придбання російської системи протиповітряної оборони С-400. Про це заявила посол США у НАТО Кей Бейлі Гатчисон, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Вашингтон і його союзники вчергове закликали Анкару не приймати російську систему С-400.

У США вважають, що використання зазначеної системи може дозволити їй навчитися розпізнати F-35, які побудовані таким чином, щоб уникати відстеження ворожими радарами і датчиками тепла.

Гатчисон зазначила, що все свідчить про те, що Росія має намір доставити систему до Туреччини та "це матиме наслідки".

"Матиме місце виключення (Туреччини, - ред.) із системи F-35, ми не можемо дозволити, щоб проникнення С-400 до Альянсу завдало шкоди проекту F-35 або дестабілізувало його", - заявила вона.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сподівається, що його країна почне отримувати російські зенітно-ракетні системи С-400 у липні цього року. Він заявив, що питання постачання С-400 безпосередньо пов'язане з суверенними правами держави, і Анкара "не відступить" від ухваленого рішення, незважаючи на погрози Вашингтона.

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