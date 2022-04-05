США объявят о санкциях против России завтра: предусматривают запрет на новые инвестиции

США объявят о новых санкциях против РФ в среду, 6 апреля. Ограничения будут включать запрет на новые инвестиции в Россию и ряд других.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента телеканала CNN Кейтлан Коллинз .

"Завтра США объявят о новых санкциях в отношении России в координации со странами G7 и ЕС", - написала она в Twitter.

По ее словам, пакет санкций предусматривает полный запрет на новые инвестиции в Россию, усиление ограничений в отношении российских финансовых учреждений и государственных предприятий. Также санкции планируется наложить на чиновников РФ и членов их семей.