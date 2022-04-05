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США объявят о санкциях против России завтра: предусматривают запрет на новые инвестиции

Фото: США объявят новые санкции против России 6 апреля (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США объявят о новых санкциях против РФ в среду, 6 апреля. Ограничения будут включать запрет на новые инвестиции в Россию и ряд других.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента телеканала CNN Кейтлан Коллинз.

"Завтра США объявят о новых санкциях в отношении России в координации со странами G7 и ЕС", - написала она в Twitter.

По ее словам, пакет санкций предусматривает полный запрет на новые инвестиции в Россию, усиление ограничений в отношении российских финансовых учреждений и государственных предприятий. Также санкции планируется наложить на чиновников РФ и членов их семей.

Напомним, ранее Белый дом анонсировал введение новых санкций против России. Отмечалось, что ограничения введут на этой неделе.

Отметим, накануне в ЕС раскрыли состав новых санкций против России.

Как сообщало РБК-Украина, глава ОП Андрей Ермак призвал ЕС не ограничиваться полумерами, а вводить против России полноценное эмбарго.

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