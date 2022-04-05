Ермак о новом пакете санкций ЕС: никакие ограничения не заменят эмбарго

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал ЕС, при разработке нового пакета санкций России, следовать примеру Польши и странам Балтии. Он подчеркнул, что никакие ограничения не заменят эмбарго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Ермака.

Глава ОП отметил, что в западных СМИ начала появляться информация о подготовке странами ЕС нового санкционного пакета против России. По его словам, Брюссель планирует ввести ограничения на импорт российских калийных удобрений, цемента, древесины, каучука, икры и водки.

Кроме того, добавил Ермак, существует вероятность запрета на экспорт в Россию полупроводников и оборудование, в частности для производства сжиженного газа. Также ЕС рассматривает возможность введения ограничений по российской нефти и углю в качестве альтернативы энергетическому эмбарго.

Ермак призвал ЕС понять, что нефтяное эмбарго и санкции против российских банков - это шаги, которые необходимы для прекращения войны в Украине, поскольку разрушат российскую экономику.

"Поэтому западным лидерам следует последовать примеру Польши и стран Балтии. И не стоит искать полумеры, как это было в 2014 году. Никакие ограничения не заменят эмбарго", - подытожил глава ОП.