США на этой неделе введут дополнительные санкции против России, - Белый дом

США объявят о новых санкциях против России на этой неделе. Ограничения согласовываются с союзниками и партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Вы можете ожидать дальнейших объявлений о санкциях (против России - ред.) на этой неделе", - цитирует агентство советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. По его словам, США согласовывают новый пакет санкций с союзниками и партнерами. На этой неделе планируется объявить о дополнительных элементах экономического давления на Россию.