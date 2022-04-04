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США на этой неделе введут дополнительные санкции против России, - Белый дом

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Вашингтон, Понедельник 04 апреля 2022 23:05
США на этой неделе введут дополнительные санкции против России, - Белый дом Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США объявят о новых санкциях против России на этой неделе. Ограничения согласовываются с союзниками и партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Вы можете ожидать дальнейших объявлений о санкциях (против России - ред.) на этой неделе", - цитирует агентство советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

По его словам, США согласовывают новый пакет санкций с союзниками и партнерами. На этой неделе планируется объявить о дополнительных элементах экономического давления на Россию.

Напомним, ранее в Госдепе США анонсировали введение новых санкций против России после публикации о массовых убийствах мирных жителей в Буче.

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