США объявят новую поддержку Украине в ближайшее время, - Белый дом

Соединенные Штаты Америки готовятся объявить о новой поддержке Украине уже на следующей неделе. Информацию подтвердил заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Мы объявляем о поставках, что является модным словом для обозначения вещей, которые мы предоставляем украинцам для обеспечения их борьбы практически ежедневно, а если не каждый день, то еженедельно, и мы будем иметь больше информации об этом на следующей неделе", - заявил Файнер.
В то же время он отметил, что сейчас США рассматривают "дополнительные шаги", когда речь идет о наказании Кремля из-за начала войны против Украины.
"Я думаю, мы ясно дали понять, что рассматриваем этот вопрос, как и целый ряд других дополнительных шагов, которые мы могли бы сделать, чтобы привлечь Россию к ответственности за преступления, которые она совершает на территории Украины", - отметил представитель Белого дома.
Файнер подчеркнул, что США и в дальнейшем будут демонстрировать свою "гибкость", даже если Россия прибегнет к продвижению на юг Украины.
"Мы продемонстрировали способность быть гибкими, чтобы корректировать нашу помощь и наш подход по мере развития военных целей России. И мы будем продолжать делать это впоследствии в зависимости от того, как будут развиваться события на поле боя", - отметил представитель Белого дома.
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