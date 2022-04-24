США оголосять нову підтримку Україні найближчим часом, - Білий дім

"Ми оголошуємо про поставки, що є модним словом для позначення речей, які ми надаємо українцям для забезпечення їхньої боротьби практично щодня, а якщо не кожен день, то щотижня, і ми матимемо більше інформації про це наступного тижня", - заявив Файнер.

Водночас він зауважив, що наразі США розглядають “додаткові кроки”, коли йдеться про покарання Кремля через початок війни проти України.

"Я думаю, ми ясно дали зрозуміти, що розглядаємо це питання, як і цілу низку інших додаткових кроків, які ми могли б зробити, щоб притягнути Росію до відповідальності за злочини, які вона вчиняє на території України", - відзначив представник Білого дому.

Файнер наголосив, що США й надалі демонструватимуть свою “гнучкість”, навіть якщо Росія вдасться до просування на південь України.

"Ми продемонстрували здатність бути гнучкими, щоб коригувати нашу допомогу і наш підхід у міру розвитку військових цілей Росії. І ми продовжуватимемо робити це згодом залежно від того, як розвиватимуться події на полі бою", - зауважив представник Білого дому.