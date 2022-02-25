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США оголосили про введення санкцій проти Путіна і Лаврова

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Вашингтон, П'ятниця 25 лютого 2022 23:08
США оголосили про введення санкцій проти Путіна і Лаврова Фото: прес-секретар Білого дому Джен Псакі (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Білий дім оголосив про введення санкцій проти президента РФ Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова за війну проти України. Обмеження включатимуть заборону на поїздки в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

"США приєднаються до європейських союзників і введуть санкції проти президента Путіна, міністра закордонних справ Лаврова і членів російської команди з безпеки", - сказала Псакі.

Вона додала, що санкції проти російського лідера і його оточення не дозволить їм приїхати в США.

Нагадаємо, раніше про введення санкцій проти Путіна і Лаврова оголосила Великобританія.

Зазначимо, напередодні ЄС ввів санкції проти Путіна і Лаврова. Там також заявили про підготовку третього пакета санкцій проти Росії.

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