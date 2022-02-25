США оголосили про введення санкцій проти Путіна і Лаврова

Білий дім оголосив про введення санкцій проти президента РФ Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова за війну проти України . Обмеження включатимуть заборону на поїздки в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Джен Псакі .

"США приєднаються до європейських союзників і введуть санкції проти президента Путіна, міністра закордонних справ Лаврова і членів російської команди з безпеки", - сказала Псакі.

Вона додала, що санкції проти російського лідера і його оточення не дозволить їм приїхати в США.