США объявили подразделение армии Ирана террористической организацией

Фото: Корпус стражей революции Ирана (twitter.com/TRTWorldNow)

США внесли Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций

США внесли иранский Корпус стражей исламской революции в список иностранных террористических организаций. Об этом заявил президент Дональд Трамп, передает AFP.

Это первый случай, когда Вашингтон официально назвал военную организацию другой страны террористической группой.

Напомним, ранее американские чиновники сообщили, что США намерены признать элитное подразделение иранской армии Корпус стражей революции террористической организацией.

Такое решение может привести к тому, что американские военные и разведывательные органы будут вести себя аналогичным образом со стороны недружественных правительств других государств.

В свою очередь один из иранских законодателей сообщил, что в ответ Иран может включить в свой список террористов американских военных.

Ранее РБК-Украина писало, что США ввели новые санкции против Ирана. В стране продолжают использовать международную финансовую систему, чтобы избежать санкций, в то время как режим финансирует терроризм и другие "дестабилизирующие действия в регионе".