ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США оголосили підрозділ армії Ірану терористичною організацією

Новини » Політика    08.04.2019 - 17:27
США оголосили підрозділ армії Ірану терористичною організацією
Фото: Корпус вартових революції Ірану (twitter.com/TRTWorldNow)

США внесли Корпус вартових ісламської революції в список терористичних організацій

США внесли іранський Корпус вартових ісламської революції в список іноземних терористичних організацій. Про це заявив президент Дональд Трамп, передає AFP.

Це перший випадок, коли Вашингтон офіційно назвав військову організацію іншої країни терористичною групою.

Нагадаємо, раніше американські чиновники повідомили, що США мають намір визнати елітний підрозділ іранської армії Корпус вартових революції терористичною організацією.

Таке рішення може призвести до того, що американські військові і розвідувальні органи будуть поводитися аналогічним чином з боку недружніх урядів інших держав.

У свою чергу один з іранських законодавців повідомив, що у відповідь Іран може включити в свій список терористів американських військових.

Раніше РБК-Україна писало, що США ввели нові санкції проти Ірану. В країні продовжують використовувати міжнародну фінансову систему, щоб уникнути санкцій, у той час як режим фінансує тероризм та інші дестабілізуючі дії в регіоні".

Конгрес США зіткнувся з "втомою від санкцій" проти РФ, - Bloomberg У Білому домі відмовили у передачі демократам податкового звіту Трампа
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Сполучені Штати АмерикиІранДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся