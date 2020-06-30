В США объявили Huawei угрозой нацбезопасности

Компании Huawei и ZTE угрожают сетям связи США и для сетей 5G
Федеральная комиссия по связи Соединенных Штатов официально объявила китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозами национальной безопасности. Отныне деньги из Фонда общих услуг нельзя будет использовать для приобретения, обслуживания и поддержки любого оборудования или услуг, предоставляемых или производимых этими поставщиками.
Об этом говорится в заявлении комиссии.
По словам главы комиссии Аджита Пайа, компании угрожают сетям связи США и для сетей 5G.
При этом отмечается, что Huawei и ZTE имеют тесные связи с Коммунистической партией Китая и военным аппаратом Китая, и в целом подчиняются китайскому законодательству, что обязывает их сотрудничать с разведывательными службами страны.
"Мы не можем и не позволим Коммунистической партии Китая использовать сетевые уязвимости и поставить под угрозу нашу критически важную коммуникационную инфраструктуру", - говорится в заявлении.
Напомним, в 2019 году президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим с 17 мая Huawei внесли в черный список. В компании заявили, что осуществляют коммерческую деятельность в соответствии с законом.
В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE.
Однако сегодняшнее решение было вынесено на фоне принятия Китаем закона нацбезопасности Гонконга.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: РБК-Украина