В США объявили Huawei угрозой нацбезопасности

Фото: Huawei (flickr.com/janitors)

Компании Huawei и ZTE угрожают сетям связи США и для сетей 5G

Федеральная комиссия по связи Соединенных Штатов официально объявила китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозами национальной безопасности. Отныне деньги из Фонда общих услуг нельзя будет использовать для приобретения, обслуживания и поддержки любого оборудования или услуг, предоставляемых или производимых этими поставщиками.

Об этом говорится в заявлении комиссии.

По словам главы комиссии Аджита Пайа, компании угрожают сетям связи США и для сетей 5G.

При этом отмечается, что Huawei и ZTE имеют тесные связи с Коммунистической партией Китая и военным аппаратом Китая, и в целом подчиняются китайскому законодательству, что обязывает их сотрудничать с разведывательными службами страны.

"Мы не можем и не позволим Коммунистической партии Китая использовать сетевые уязвимости и поставить под угрозу нашу критически важную коммуникационную инфраструктуру", - говорится в заявлении.

Напомним, в 2019 году президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим с 17 мая Huawei внесли в черный список. В компании заявили, что осуществляют коммерческую деятельность в соответствии с законом.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE.

Однако сегодняшнее решение было вынесено на фоне принятия Китаем закона нацбезопасности Гонконга.

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Автор: РБК-Украина