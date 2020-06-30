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У США оголосили Huawei загрозою нацбезпеці

Новини » Політика     30.06.2020 - 20:23
У США оголосили Huawei загрозою нацбезпеці
Фото: Huawei (flickr.com/janitors)

Компанії Huawei і ZTE загрожують мереж зв'язку та мереж 5G

Федеральна комісія по зв'язку Сполучених Штатів офіційно оголосила китайські телекомунікаційні компанії Huawei і ZTE загрозами національній безпеці. Відтепер гроші з Фонду загальних послуг не можна буде використовувати для придбання, обслуговування та підтримки будь-якого обладнання або послуг, що надаються або виробляються цими постачальниками.

Про це йдеться в заяві комісії.

За словами голови комісії Аджита Пайа, компанії загрожують мереж зв'язку та мереж 5G.

При цьому наголошується, що Huawei і ZTE мають тісні зв'язки з Комуністичною партією Китаю і військовим апаратом Китаю, і в цілому підпорядковуються китайським законодавством, що зобов'язує їх співпрацювати з розвідувальними службами країни.

"Ми не можемо і не дозволимо Комуністичної партії Китаю використовувати мережеві уразливості і поставити під загрозу нашу критично важливу комунікаційну інфраструктуру", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, у 2019 році президент США Дональд Трамп підписав указ, що вводить режим надзвичайного стану для захисту інформаційно-комунікаційної інфраструктури США від іноземних загроз. У зв'язку з цим з 17 травня Huawei внесли у чорний список. У компанії заявили, що здійснюють комерційну діяльність відповідно до закону.

У серпні 2018 року Трамп підписав указ, який заборонив урядовим відомствам США використовувати обладнання, вироблене Huawei і ZTE.

Однак сьогоднішнє рішення було винесено на тлі прийняття Китаєм закону нацбезпеки Гонконгу.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиГонконгHuawei
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