В США объяснили, зачем их бомбардировщики летали над Украиной

Командование ВВС США в Европе прокомментировало зачем 4 сентября стратегические бомбардировщики США В-52 прилетели к побережью Черного моря у админграницы с временно оккупированным Крымом. Boeing B-52 Stratofortress появились в воздушном пространстве Украины впервые за 26 лет.

Об этом говорится в сообщении командования ВВС США в Европе.

"Три бомбардировщика B-52 Stratofortress из состава 5-го бомбардировочного крыла с базы Майнот (штат Северная Дакота) в пятницу провели важные учения по интеграции с украинскими истребителями в воздушном пространстве Украины", - отметили американские военные.

По информации командования, миссия продемонстрировала возможности коллективной обороны и сдерживания России.

Отметим, что бомбардировщики B-52 Stratofortress появились в воздушном пространстве Украины впервые за 26 лет

В прошлый раз бомбардировщики В-52 Stratofortress показывались в Полтаве на военном аэродроме в сентябре 1994 года во время празднования 50-годовщины операции "Френтик".

Напомним, стратегические бомбардировщики США В-52 пролетели над западными областями Украины и покружили в районе Азовского моря.

Сопровождали американские "бомберы" в Украине самолеты Су-27, которые вылетели с аэродрома Озерное под Житомиром и одесского Школьного аэродрома.