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У США пояснили, навіщо їхні бомбардувальники літали над Україною

Автор: РБК-Україна

Командування ВПС США в Європі прокоментувало навіщо 4 вересня стратегічні бомбардувальники США В-52 Stratofortress прилетіли до узбережжя Чорного моря біля адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Boeing B-52 Stratofortress з'явилися в повітряному просторі України вперше за 26 років

Про це йдеться у повідомленні командування ВПС США в Європі.

"Три бомбардувальники B-52 Stratofortress зі складу 5-го бомбардувального крила з бази Майнот (штат Північна Дакота) в п'ятницю провели важливі навчання з інтеграції із українськими винищувачами в повітряному просторі України", - зазначили американські військові.

За інформацією командування, місія продемонструвала можливості щодо колективної оборони і стримування Росії.

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Зазначимо, що бомбардувальник B-52 Stratofortress з'явилися в повітряному просторі України вперше за 26 років

Минулого разу бомбардувальники В-52 Stratofortress показувалися в Полтаві на військовому аеродромі у вересні 1994 року під час святкування 50-річниці операції "Френтік".

Нагадаємо, стратегічні бомбардувальники США В-52 пролетіли над західними областями України та покружляли в районі Азовського моря.

Супроводжували американські "бомбери" в Україні літаки Су-27, які вилетіли з аеродрому Озерне під Житомиром і одеського Шкільного аеродрому.

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