В США объяснили, почему Путин развернул войска у границ Украины

Некоторые американские чиновники считают, что развертывание войск направлено на то, чтобы "поймать на блефе Соединенные Штаты и Европу - и прояснить для Киева границы поддержки Запада". Как пишет NYT, так Россия хочет вызвать реакцию Запада, но реакцию, которая не оправдает надежд украинского правительства.

"Возможно, Россия уже достигла этой цели. Соединенные Штаты заявили, что готовы ввести новые санкции против Москвы, и выразили решительную поддержку Украине. Но администрация Байдена не сделала никаких шагов для продвижения к членству в НАТО или значительного увеличения военной помощи Киеву", - указывают авторы статьи.

Однако, американские официальные лица считают, что они по-прежнему не уверены, какие именно цели наращивания войск Путина и его решение не доводить до конца объявление о выводе войск.

Кроме того, водоснабжение Крыма остается ключевым моментом, пишет издание. В Пентагоне считают, что вторжение в систему водоснабжения остается реальной угрозой.

Но проблема с водой назревает уже семь лет, и Россия никогда не делала таких шагов, чтобы захватить контроль над водоснабжением, отмечают журналисты.