У США пояснили відмову закриття неба над Україною: може призвести до розширення конфлікту

Держсекретар США Ентоні Блінкен пояснив, чому Вашингтон відмовляється вводити безпольотну зону над Україною. За його словами, це може призвести до "розширення конфлікту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час брифінгу.

"Ми говорили з приводу безпольотної зони раніше, і для ясності повторю, що всі наші зусилля націлені на якнайшвидше закінчення цієї війни, цих страждань. Чого ми не хочемо, то це її розширення, розширення на наші країни, нашу власну територію", - сказав Блінкен.

Він також додав, що направив до Конгресу США запит щодо надання екстреної допомоги Україні у розмірі 10 млрд доларів.

"І ці 10 млрд доларів, які, я впевнений, конгрес виділить дуже швидко, підуть на додаткову допомогу Україні у сфері безпеки, підуть на гуманітарну допомогу Україні та підуть на подальші зусилля щодо зміцнення східного флангу НАТО", - зазначив Блінкен.

Нагадаємо, НАТО відмовилося закрити небо над Україною. Як заявив президент Володимир Зеленський, Альянс дав Росії "зелене світло" для бомбардування України.

Зазначимо, що обласні та міські ради, а також громадяни по всій країні звертаються до голів європейських країн, США і НАТО з проханням закрити небо над Україною для військової авіації Росії.

Сьогодні президент Володимир Зеленський вкотре звернувся до західних партнерів з проханням закрити небо над Україною. Або терміново надати бойові літаки та системи ППО, аби захистити країну від російських ракет.

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