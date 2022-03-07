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У США пояснили відмову закриття неба над Україною: може призвести до розширення конфлікту

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Вашингтон, Понеділок 07 березня 2022 17:25
У США пояснили відмову закриття неба над Україною: може призвести до розширення конфлікту Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Держсекретар США Ентоні Блінкен пояснив, чому Вашингтон відмовляється вводити безпольотну зону над Україною. За його словами, це може призвести до "розширення конфлікту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час брифінгу.

"Ми говорили з приводу безпольотної зони раніше, і для ясності повторю, що всі наші зусилля націлені на якнайшвидше закінчення цієї війни, цих страждань. Чого ми не хочемо, то це її розширення, розширення на наші країни, нашу власну територію", - сказав Блінкен.

Він також додав, що направив до Конгресу США запит щодо надання екстреної допомоги Україні у розмірі 10 млрд доларів.

"І ці 10 млрд доларів, які, я впевнений, конгрес виділить дуже швидко, підуть на додаткову допомогу Україні у сфері безпеки, підуть на гуманітарну допомогу Україні та підуть на подальші зусилля щодо зміцнення східного флангу НАТО", - зазначив Блінкен.

Нагадаємо, НАТО відмовилося закрити небо над Україною. Як заявив президент Володимир Зеленський, Альянс дав Росії "зелене світло" для бомбардування України.

Зазначимо, що обласні та міські ради, а також громадяни по всій країні звертаються до голів європейських країн, США і НАТО з проханням закрити небо над Україною для військової авіації Росії.

Сьогодні президент Володимир Зеленський вкотре звернувся до західних партнерів з проханням закрити небо над Україною. Або терміново надати бойові літаки та системи ППО, аби захистити країну від російських ракет.

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